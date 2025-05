Streit in der Union: Wie umgehen mit der Linken?

"Nur noch mit Augenzwinkern"

Linksfraktionschef Sören Pellmann sagte, in seiner Heimatstadt Leipzig sowie in den Landtagen von Thüringen und Sachsen sei die Union ohnehin auf Stimmen der Linken angewiesen. Deshalb könne man "diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nur noch mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen", meinte Pellmann. "Ich gehe davon aus, dass er demnächst durch die Union aufgehoben wird."

"Die Linke ist antibürgerlich, antikapitalistisch und antisemitisch"

Eine knappe Mehrheit beim Linken-Parteitag am Wochenende hatte sich gegen den Wunsch der Parteiführung hinter die sogenannte Jerusalemer Erklärung gestellt. Diese fasst den Begriff Antisemitismus enger als die in Deutschland üblicherweise genutzte Definition und lässt mehr Spielraum für Kritik an der israelischen Regierung. Der Zentralrat der Juden lehnt die Jerusalemer Erklärung ab.