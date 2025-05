Linke und CDU stimmen in Sachsen für rechtsextremen Antrag

Zusammen mit der AfD haben CDU und Linke in Aue-Bad Schlema einem Vorstoß der rechtsextremen Freien Sachsen zugestimmt. Die CDU hält sich bedeckt, die Linke versucht es mit Selbstkritik.

Während sich im Bundestag bemüht wird, eine klare Brandmauer gegenüber der AfD zu halten, fällt diese in einem Kurort in Sachsen sogar über die AfD hinaus. In einem Antrag für "Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Bewältigung der Migrationssituation", der auf die rechtsextremen Freien Sachsen zurückgeht, wurde mit den Stimmen von AfD, CDU und der Linken durch den Stadtrat von Aue-Bad Schlema gebracht. Es gab keine Gegenstimmen. Nur die einzige SPD-Ratsfrau enthielt sich.