"Jetzt geht es Schlag auf Schlag"

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt: Die Bilder der schwarz-roten Betriebsamkeit sollten wenig später über die abendlichen Fernsehnachrichten in die deutschen Wohnzimmer flimmern. Das Signal: Die Koalitionsmaschine brummt wie ein gut geölter Motor.

Und tatsächlich: Was die Spitzen von Schwarz-Rot in den rund 2,5 Stunden Koalitionsausschuss am Mittwoch beschlossen haben, ist ein außerordentlich ehrgeiziges Programm. Von Wachstumsimpulsen, Sondervermögen, Rentenpaketen und Bürokratieabbau – die neue Regierung scheint alles zu wollen und alles zu planen. Und das, wenn möglich, noch vor der Sommerpause. Union und SPD scheinen wie auf Speed.