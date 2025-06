Regelmäßig erfolgt eine sogenannte Anpassung der Abgeordnetenentschädigung – das heißt also, die Diäten werden erhöht. Daran gibt es schon seit jeher Kritik. Am Donnerstagabend wollte der Bundestag die diesjährige Erhöhung der Bezüge auf den Weg bringen. Ein Überblick:

Was sind Diäten und seit wann gibt es sie?

Der Name leitet sich aus dem französischen "diète" für Parlament oder Versammlung ab. Vor 1906 war die Mitgliedschaft in einem Parlament in Deutschland ein Ehrenamt, seitdem bekommen die Abgeordneten für die Ausübung ihres Mandats eine Entschädigung, die Verdienstausfälle ausgleichen soll.