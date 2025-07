Allerdings teilte das luxemburgische Innenministerium mit, es wisse nicht, wie viele Menschen an der Grenze nach Luxemburg zurückgewiesen wurden. Der Sprecher der Bundespolizei Trier teilte dazu mit, dass die Zurückgewiesenen an die Grenze gebracht und dort zurück ins Nachbarland überführt würden. Zum Beispiel am Grenzübergang Wasserbillig, etwa eine halbe Autostunde von Schengen entfernt.

Dann geht in Wasserbillig nichts mehr

Hier trennt das Grenzflüsschen Sauer Deutschland und Luxemburg. Auf der deutschen Seite der Brücke ist das Geländer abgebrochen und hängt wie ein eingeschlafener Arm herunter. Ein paar Meter weiter steht auf der deutschen Seite des Ortes mehrmals pro Woche die Bundespolizei und kontrolliert, wer einreist. Dann geht in Wasserbillig nichts mehr.

Auf der engen Straße, die sich durch den Ort schlängelt, stehen Autos bis in den luxemburgischen Ortskern. Bis vor die Tische eines kleinen Cafés wie dem "Evel", sagt Fatima Rodriguez, die Inhaberin. "Manche Leute steigen dann aus, kaufen einen Kaffee und ruhen sich aus", sagt sie. Auch wenn die Staus stören – geschäftsschädigend sei das für sie nicht.

Nebenan im kleinen Supermarkt an der Tabaktheke sind die Grenzkontrollen oft beliebtes Small-Talk-Thema, sagt eine Verkäuferin: "90 Prozent sind sehr genervt. Abends Termine in der Gegend zu machen, ist unmöglich." Und seit kontrolliert wird, würden viele deutsche Pendler nicht mehr so viel Tabak bei ihr kaufen.

Innerhalb der EU darf man maximal ein Kilo Tabak oder 800 Zigaretten über die Grenze bringen. So steht es auf einem gelben Zettel an der Kasse. Weil die Preise in Luxemburg aber deutlich niedriger sind, hätten viele direkt mehr mitgenommen – schließlich hat keiner kontrolliert. Das ist jetzt vorbei.

Ein Drittel denkt über einen Jobwechsel nach

Die Folgen für die luxemburgische Wirtschaft drohen insgesamt noch härter auszufallen. Der Lobbyverband Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative erhob im Frühjahr eine nicht repräsentative Umfrage unter Unternehmern und Grenzgängern in Luxemburg zu den Kontrollen.

Das Ergebnis: Ein Drittel der Befragten denkt wegen der Kontrollen über einen Jobwechsel nach. Blieben die Staus Dauerzustand, könnte Luxemburg für Pendler deutlich unattraktiver werden. Davor warnen Arbeitsmarktforscher, die damit den Wirtschaftsstandort Luxemburg bedroht sehen. Zusätzlich würden laut Umfrage etwa 75 Prozent der Unternehmen in der Region Zeitverzögerungen im Arbeitsalltag wahrnehmen. Etwa ein Viertel beklagt sogar finanzielle Einbußen, die direkt durch die Grenzkontrollen entstanden seien.