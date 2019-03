In Berlin und Brandenburg

Grüne wollen Cannabis anbauen lassen

20.03.2019, 12:07 Uhr | dpa

Cannabisanbau: Die Grünen wollen in Berlin und Brandenburg Gras anbauen lassen. (Quelle: Zuma Press/imago)

In Berlin und Brandenburg soll Cannabis gezüchtet werden – das fordern die Grünen. Bisher kam das Gras für medizinische Zwecke immer aus dem Ausland.

In Berlin soll nach dem Willen der Grünen Cannabis für medizinische Zwecke angebaut werden. Entsprechende Unternehmen könnten mit der Aussicht auf Flächen, Gebäude und eine Anschubfinanzierung in die Hauptstadt gelockt werden, sagte Catherina Pieroth, Fraktionssprecherin für Drogen- und Gesundheitspolitik, am Mittwoch bei der Vorstellung eines Beschlusspapiers im Berliner Abgeordnetenhaus. Auch Kooperationen mit Brandenburg seien denkbar, hieß es.







Bislang wird medizinisches Cannabis überwiegend aus Kanada und den Niederlanden importiert. Dabei komme es aber immer wieder zu Lieferengpässen, so Pieroth. Seit März 2017 dürfen Ärzte in Deutschland schwerkranken Patienten medizinische Cannabis-Präparate unter besonderen Umständen verschreiben, etwa gegen Schmerzen.