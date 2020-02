Wähler stimmen ab

Umfrage zeigt Unzufriedenheit mit Kramp-Karrenbauer

09.02.2020, 13:33 Uhr | t-online.de, LMS

Nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen steht die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer in der Kritik. Zustimmung verliert sie nun auch von Wählern. Eine Umfrage zeigt: Nur noch 15 Prozent stehen hinter der CDU-Chefin.

Die Bürger der Bundesrepublik sind unzufrieden mit der Führung der CDU – konkret mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Nur noch 15 Prozent der Menschen in Deutschland halten die Verteidigungsministerin für die richtige Wahl als Partei-Vorsitzende. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar ergeben, die von der Zeitung "Bild am Sonntag" in Auftrag gegeben wurde.



Das Ergebnis zeigt, dass 72 Prozent die CDU-Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin für eine Fehlbesetzung halten.

Für FDP-Chef Christian Lindner fällt das Urteil weniger hart aus. 34 Prozent halten Lindner für den Richtigen an der Spitze der Liberalen, 38 Prozent nicht.

Bei der Frage nach einer möglichen Alternative für den CDU-Vorsitz haben 33 Prozent für Friedrich Merz gestimmt. Er liegt damit vorn – gefolgt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (20 Prozent) und Gesundheitsminister Jens Spahn (18 Prozent).