Meilensteine ihrer Amtszeit

15 Jahre Kanzlerin Merkel – die Bilanz im Video

22.11.2020, 13:42 Uhr | rtr, sow

Am 22. November ist Angela Merkel seit 15 Jahren Bundeskanzlerin. Die Kontaktbeschränkungen in der Coronakrise nennt Merkel die "schwerste Entscheidung" ihrer Amtszeit. (Quelle: Reuters)

Angela Merkel prägt seit 15 Jahren als Bundeskanzlerin die Geschicke der deutschen Politik. Nur ihr einstiger Mentor Helmut Kohl war länger Regierungschef im Land. Die Bilanz einer Ära.

Als "Kohls Mädchen" schafft sie es 1991 mit 36 Jahren in die Bundespolitik: Angela Merkel wird Ministerin für Frauen und Jugend. Heute ist sie der flapsigen Etikette, nur das "Mädchen" des einstigen Bundeskanzlers zu sein, längst entwachsen. 15 Jahre Kanzlerschaft hat Merkel vorzuweisen, sie wurde zur "Mutti der Nation" und zu einer prägenden Gestalt der deutschen Geschichte.

Am 22. November 2005 leitete sie diese Ära mit den Worten "Ich nehme die Wahl an" im Deutschen Bundestag ein. Die studierte Physikerin wurde damit die erste Frau in diesem Amt – und die erste Regierungschefin Deutschlands, die in den neuen Bundesländern aufwuchs. Inzwischen hat die CDU-Politikerin unter anderem vier US-Präsidenten – inklusive des neu gewählten Joe Biden –, sieben italienische Ministerpräsidenten und 21 HSV-Trainer kommen und gehen sehen.

