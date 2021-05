Beschlüsse im Bundestag

Mehr Fairness in der Lieferkette für Lebensmittel

07.05.2021, 02:11 Uhr | dpa-AFX

Der Preisdruck auf dem Lebensmittelmarkt ist riesig – oft zu Lasten der Landwirte. Die Bundesregierung steuert mit einer Reform entgegen. Auch andere Beschlüsse wurden getroffen. Ein Überblick.

Landwirte und andere Lebensmittel-Lieferanten sollen künftig besser vor dem Druck durch große Handelsketten geschützt werden. Das sieht ein Gesetz von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) vor, das der Bundestag am Donnerstagabend beschloss. Damit sollen mehrere umstrittene Praktiken verboten werden, etwa kurzfristiges Stornieren bestellter leicht verderblicher Lebensmittel oder einseitige Änderungen von Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Gesetz wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, die Regelungen gehen aber teils darüber hinaus. Unionsfraktionsvize Gitta Connemann (CDU) sagte, dies sei ein Schutzwall für Landwirte und Lieferanten. "Wenn Erzeuger nicht fair behandelt werden, sterben Höfe." Der SPD-Abgeordnete Johann Saathoff betonte, das Gesetz schaffe mehr Fairness. Die Geldbußen bei Verstößen seien noch auf bis zu 750.000 Euro heraufgesetzt worden.

Linke und Grüne kritisierten, dass nicht alle zweifelhaften Praktiken verboten werden. Für das Gesetz stimmten neben der Koalition auch die Grünen. Linke und AfD enthielten sich, die FDP votierte dagegen.

Hintergrund ist laut Agrarministerium auch ein Marktungleichgewicht. Vielen kleineren Lieferanten stehe ein stark konzentrierter Handel gegenüber – die vier größten Supermarktketten haben zusammen einen Marktanteil von mehr als 85 Prozent. Mit dem Gesetz muss sich auch noch der Bundesrat befassen.

Bundestag deckelt Provisionen bei der Kreditabsicherung

Für Verbraucher soll es deutlich preiswerter werden, einen Kredit abzusichern. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend ein Gesetz, das die Abschlussprovision für die sogenannten Restschuldversicherungen begrenzt. Sie dürfen künftig nur noch bei maximal 2,5 Prozent der versicherten Darlehenssumme liegen.

Eine Restschuldversicherung springt ein, wenn der Kreditnehmer arbeitslos wird oder stirbt. Zuletzt hatten Versicherer für die Vermittlung allerdings teilweise Provisionen von mehr als 50 Prozent der Versicherungsprämie geboten - ein Anreiz, möglichst viele Versicherungen mit hohen Prämien zu verkaufen. Durch die nun beschlossene Begrenzung sollen auch die Kosten für die Verbraucher sinken.

Gleichzeitig beschloss der Bundestag eine Reihe von Regeln, die den Anlegerschutz bei der sogenannten Schwarmfinanzierung erhöhen sollen, etwa durch strenge Haftungsregeln. Vor allem kleine Startup-Unternehmen setzen bei der Beschaffung von Kapital seit einigen Jahren verstärkt auf "Crowdfunding". Über spezielle Internet-Plattformen wird dabei Geld von privaten Kleinanlegern gesammelt.

"Registerzensus" soll erprobt werden

Nach der für das kommende Jahr geplanten Volkszählung soll die Bevölkerungszahl in Deutschland ohne aufwendigen Zensus ermittelt werden. Der Bundestag beschloss in der Nacht zum Freitag, dass die Statistiker einen sogenannten "Registerzensus" erproben sollen. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland leben, soll dann versuchsweise auf der Basis vorliegender Datenbestände und Melderegisterauszüge fortgeschrieben und geschätzt werden. Die letzte große Volkszählung in Deutschland liegt zehn Jahre zurück. Der "Zensus 2021" war wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben worden.



Der Bundestag hat zudem mit großer Mehrheit die Gründung einer Stiftung für den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl beschlossen, die künftig an das Leben und Wirken des langjährigen deutschen Bundeskanzlers erinnern soll. Der Beschluss ist jedoch gegen den ausdrücklichen Willen der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter. Zu den Aufgaben der Stiftung, deren Einrichtung der Bundestag ohne Gegenstimmen billigte, gehört unter anderem die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Erinnerungsstätte in Berlin.