Eklat um Urlaub nach Flut

Bericht: Grünen-Spitze drängte Spiegel zu Rücktritt

11.04.2022, 11:04 Uhr | MaM, AFP

Während die Ahrtalbewohner noch mit den verheerenden Folgen der Flutkatastrophe kämpften, machte die Bundesfamilienministerin vier Wochen Urlaub. Nach Bekanntwerden des Skandals fordert offenbar auch Spiegels eigene Partei ihren Rücktritt.

Die Grünen-Spitze hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel laut einem "Bild"-Bericht zum Rücktritt aufgefordert. Demnach traf sich Spiegel am Sonntag zu einem Krisengespräch mit ihrer Partei, nachdem bekannt geworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Ahrtal einen vierwöchigen Urlaub mit ihrer Familie gemacht hatte.

Bei dem Treffen am Sonntag sollen die beiden Parteivorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang, Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie die Fraktionschefs Britta Haßelmann und Katharina Dröge anwesend gewesen sein. Alle sechs Grünen-Politiker hätten Spiegel dazu aufgefordert, von ihrem Amt zurückzutreten. Das Votum sei "6:0" für den Rücktritt ausgefallen, so "Bild" unter Berufung auf Fraktionskreise. Spiegel habe aber abgelehnt, habe um eine weitere Chance gebeten. Ihre anschließende öffentliche Erklärung am Sonntagabend ist wohl unter diesem Gesichtspunkt zu sehen.

Unionspolitiker fordern Spiegels Rücktritt

In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere Unionspolitiker gefordert, Spiegel müsse ihr Amt abgeben. CDU-Chef Friedrich Merz rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, die Bundesfamilienministerin zu entlassen. Merz hielt der Grünen-Politikerin vor, ihr seien Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr gewesen.

Die frühere Umweltministerin von Rheinland-Pfalz hatte am Sonntagabend in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, sichtlich bewegt und den Tränen nahe, die Hintergründe für ihre damalige Entscheidung erläutert, zehn Tage nach der Flutkatastrophe für vier Wochen in den Urlaub nach Frankreich gefahren zu sein. Spiegel nannte ihre umfangreichen beruflichen Verpflichtungen, kombiniert mit gesundheitlichen Problemen ihres Mannes und den Belastungen der Familie mit vier kleinen Kindern durch die Corona-Pandemie.