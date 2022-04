Spiegel-Nachfolge steht

Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden

14.04.2022, 11:40 Uhr | t-online, job, ann

Die Nachfolge von Anne Spiegel steht fest: Die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus (Grüne) soll das Amt übernehmen. Eigentlich ist Paus' Gebiet die Finanzpolitik, aber auch im Familienbereich soll sie sich bewährt haben.

Die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus (Grüne) soll nach Informationen von t-online nach dem Rücktritt von Anne Spiegel das Amt als Familienministerin übernehmen. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Die Personalie soll in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Die 53-jährige Diplom-Volkswirtin Paus kommt aus dem Landesverband Berlin und sitzt seit 2009 im Bundestag. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und bisher vor allem als Finanzpolitikerin bekannt. Sie habe über die Ressorts hinweg aber bereits oft zu Themen wie Finanzhilfen für Alleinerziehende, Pflegende und der Kindergrundsicherung gearbeitet und sich als Familienpolitikerin bewährt, heißt es aus Parteikreisen.

Führender Kopf hinter Kindergrundsicherung

So gilt Paus als einer der führenden Köpfe hinter dem grünen Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung. Deren Einführung wird auch für die neue Familienministerin das wichtigste Projekt sein. Sie ist eines der zentralen Vorhaben der Ampel-Koalition.



In der Kindergrundsicherung sollen die bisherigen finanziellen Unterstützungsleistungen des Staates für Kinder gebündelt und durch einen Grundbetrag für alle Kinder ab der Geburt ersetzt werden. Wegen der Komplexität des Themas – es geht um Kindergeld, Hartz IV, Steuerfragen und vieles mehr – wurde zunächst eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus dem Familienministerium und den Bundesministerien für Finanzen, Justiz, Arbeit, Bildung und Wohnen gebildet. Sie soll die Details erarbeiten.

Drei Realos, zwei Linke in Ministerposten

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hatte im Vorfeld klargemacht, dass eine Frau auf Spiegel folgen solle und Kompetenz ein wichtiges Kriterium sei. Für die Grünen ist allerdings auch die Zugehörigkeit zu einem der Flügel, Realos oder Linke, ein wichtiges Kriterium.

Paus zählt zum linken Flügel der Grünen. Er ist in der Bundestagsfraktion besonders stark und hatte nach Informationen von t-online parteiintern nun das Anrecht auf die Besetzung des Ministerpostens.



Mit Robert Habeck und Annalena Baerbock bekleiden zwei Politiker die mächtigsten grüngeführten Ministerien, die dem gemäßigten Realo-Flügel zugerechnet werden. Drei der fünf grünen Bundesminister sind nun auch künftig Realos, zwei gehören damit ebenso wie Spiegel dem linken Flügel an.

Spiegel wegen Fehler als Landesministerin zurückgetreten

Die vorherige Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte am Montag angekündigt, ihr Amt niederzulegen, nachdem bekanntgeworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz.



Bei einem emotionalen Auftritt hatte Spiegel den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Sie begründete ihre damalige Entscheidung unter anderem mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der 2019 einen Schlaganfall erlitten habe. Auch die Belastung ihrer vier Kinder in der Corona-Pandemie führte Spiegel an. Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht.