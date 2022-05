Der Gr├╝nen-Politiker Anton Hofreiter soll nach einem Medienbericht Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn werden. Wie das Nachrichtenportal "The Pioneer" am Dienstag berichtete, hat sich die Arbeitsgruppe Mobilit├Ąt der Gr├╝nen-Bundestagsfraktion darauf verst├Ąndigt, Hofreiter in das Kontrollgremium des bundeseigenen Konzerns zu entsenden. Der Vorschlag der Verkehrspolitiker liege nun der Fraktionsf├╝hrung vor. Bei ihrer n├Ąchsten Sitzung am kommenden Dienstag solle die Fraktion ├╝ber die Personalie entscheiden.