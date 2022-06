Joachim Gante merkt an: "Selbst (Berufs-)Politiker in anderen, weniger sensiblen T├Ątigkeitsbereichen als denen des Arbeits- und Sozialwesens finden es 'normal' oder pl├Ądieren sogar daf├╝r, auch au├čerhalb ihrer politischen T├Ątigkeit einen Beruf erlernt und ausge├╝bt zu haben ÔÇô zumal die Zeit als Politiker normalerweise auf Zeit geborgt ist vom Souver├Ąn, dem Volk. H├Ârt sich vielleicht hochtrabend an, ist aber so in einer Demokratie. Es sollte immer ein berufliches Leben vor und nach der Politik geben, gerade bei einem Bundesminister f├╝r Arbeit und Soziales."

"Der einzige wahre Sozialdemokrat in der Regierung"

t-online-Leserin Sabine Schmidt st├Ârt das nicht. Sie ist mit dem Niedersachsen mehr als zufrieden: "Herr Hubertus Heil ist der einzige wahre Sozialdemokrat, der noch in der Regierung sitzt. In diesen Zeiten einen Menschen im Arbeitsministerium zu haben, der tats├Ąchlich seine Arbeit macht und zwar ausgezeichnet, grenzt schon an ein Wunder.

Er hat sich zur Aufgabe gemacht, das von Schr├Âder einst zerschlagene Porzellan wieder zu kleben, was den Sozialstaat betrifft. Es ist ihm bereits in Teilen gelungen. Von Mitregierungsmitgliedern wie Christian Lindner st├Ąndig angegriffen und kleingeredet zu werden ist bestimmt kein Spa├č, aber er verfolgt seine Pl├Ąne mit Ruhe und Stringenz.