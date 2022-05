Vom NĂŒrnberger Kirchentag stammt auch ein Foto, das Heil bis heute in seinem Arbeitszimmer stehen hat. Es zeigt einen kleinen Jungen, der am Rande eines Podiums flach auf dem Boden liegt und ein bisschen gelangweilt guckt. Auf dem Podium spricht Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler.

(Quelle: privat)

Vor allem eine Person hat Heil politisch geprÀgt

Mit 14 schloss er sich in seinem Heimatort Peine den Jusos an. Man war gegen das AtommĂŒllendlager und kĂ€mpfte mit dem Slogan "Kohl muss weg" gegen den amtierenden CDU-Bundeskanzler. Die konservative Familie der Mutter sah das Engagement des frischgebackenen Jungsozialisten mit Missbilligung. "Das wĂ€chst sich aus", hieß es bei Familienfeiern. Doch das tat es nicht.

1994 holte Klaus Ness, sein Mentor aus Juso-Zeiten, Heil als Referenten in den Brandenburger Landtag. Die Karriere von Heil ist ohne Ness nicht denkbar. Denn Ness war nach seinem Wechsel aus Niedersachsen nach Brandenburg zur prÀgenden Figur der dortigen SPD geworden, erst als GeneralsekretÀr, dann als Fraktionschef.

Klaus Ness (li.) war der politische Mentor von Hubertus Heil (hier 2007 mit dem damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier). Er starb 2015. (Quelle: Imago Images/Liesa Johannssen)

Der inzwischen verstorbene Ness war die treibende Kraft hinter der GrĂŒndung des "Netzwerks". In Potsdam begann Heil auch ein Studium der Politikwissenschaft und Soziologie. Vier Jahre spĂ€ter wurde Heil Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Eva Folta. Im selben Jahr wurde er selbst Bundestagsabgeordneter fĂŒr seinen Heimatwahlkreis Gifhorn-Peine, den er seitdem immer direkt gewann.

"Heil ist noch keine 50, aber gefĂŒhlt schon immer dabei", schrieb die "WAZ" bereits 2018. In diesem Jahr wird Heil nun tatsĂ€chlich 50. Auf die Frage, welche großen LebenswĂŒnsche fĂŒr die Zukunft offen seien, fĂ€llt ihm erst mal nichts ein.

Man muss sich den Politiker Heil also wohl als einen glĂŒcklichen Menschen vorstellen. Er wolle seine beiden Kinder, acht und neun Jahre alt, gut ins Leben begleiten, sagt er dann. Ihnen ein guter, zugewandter Vater zu sein, ist auch eine der Konsequenzen, die er aus der eigenen Biografie gezogen hat.

In einem Punkt ist Heil eine Antithese zu Scholz

Was ihm politisch am Herzen liegt, macht er ein paar Tage spĂ€ter in einem alten FabrikgebĂ€ude im Berliner Westhafen deutlich. Hier bei einer Konferenz der G7-Staaten spricht Heil ĂŒber globale Lieferketten. Die Moderatorin begrĂŒĂŸt ihn mit den Worten, dass er und sein Ministerium "treibend" waren, "dass die globalen Lieferketten im Sinne der Menschenrechte nach vorne gebracht" wurden. Heil liest seine Ansprache auf Englisch vom Teleprompter ab, der etwas ungĂŒnstig ziemlich weit rechts platziert ist. Das lĂ€sst seinen ohnehin gesetzten Auftritt noch etwas behĂ€biger wirken.

Aber auch hier verwendet er eine Methode, die ebenso typisch fĂŒr ihn ist wie die demonstrative WertschĂ€tzung. Er greift Fachbegriffe wie "Level Playing Field" und "Corporate Social Responsibility" auf, um sie gleich im Anschluss nach dem "Sendung mit der Maus"-Prinzip in einfachen SĂ€tzen aufzulösen. Heil ist eine Art ErklĂ€rbĂ€r der Regierung und in diesem Punkt eine Antithese zu Bundeskanzler Scholz, in dessen Phrasenmeer man sich an den wenigen inhaltsreichen SĂ€tzen festklammern muss wie ein Ertrinkender am Rettungsring.

Auch hier bemĂŒht sich Heil um Augenhöhe. Er ĂŒbt ein bisschen politische Selbstkritik ("Es ist bitter, dass es erst Krisen geben muss, um aufzuwachen"), wirbt fĂŒr Pragmatismus ohne Verrat an Idealen ("Man muss RealitĂ€ten anerkennen, aber sich nicht damit abfinden") und lobt ganz nebenbei GrĂŒnen-Wirtschaftsminister Robert Habeck ("ein guter VerbĂŒndeter"). Am Ende dankt er den Teilnehmern, dass sie gekommen sind. "Danke" dĂŒrfte neben "Arbeit" die am zweithĂ€ufigsten eingesetzte Vokabel im Wortschatz des Arbeitsministers Heil sein.

Nettigkeit und WertschĂ€tzung sind keine WĂ€hrungen, mit denen man fĂŒr gewöhnlich in der Spitzenpolitik weit kommt. Dass es bei Heil geklappt hat, dĂŒrfte an einer Kombination von SoliditĂ€t, Disziplin, Kompromissbereitschaft und der FĂ€higkeit, in entscheidenden Momenten im Hintergrund auf stabile Kontakte zurĂŒckzugreifen, liegen. Und daran, dass er im Zirkus der politischen Eitelkeiten relativ wenig Probleme zu haben scheint, womöglich unterschĂ€tzt zu werden. So könnte er auch dann noch da sein, wenn viele andere schon wieder Geschichte sind.