Auch wenn unsere Jugend mit starken Werten ausgestattet und sensibel ist für die Herausforderungen unserer Zeit: Orientierung, Horizonterweiterung, persönliche Erfahrungen und Werte machen einen Pflichtdienst schier unersetzlich. Die Nähe zu Menschen mit Behinderung, die Bedeutung der Wehrhaftigkeit unseres Landes in der Praxis, während mitten in Europa ein Krieg tobt, die mögliche berufliche Ausrichtung durch eine Arbeit im Umweltschutz täten gut. Ausdrücklich nicht gewollt ist die Mehrbelastung von Fachkräften auf Intensivstationen in Krankenhäusern oder Heimen, weil Pflichtdienstleistende dort in eine komplexe Arbeit lange eingearbeitet werden müssten. Doch es gibt auch so definitiv genug zu tun und zu helfen.

Darum: raus aus der Blase, rein in den Dienst der Gesellschaft. Der sollte ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr dauern. Zeit für die Selbstverwirklichung bleibt genug. Gerade das Pflichtjahr hilft, in unserer Gesellschaft der 1.000 Möglichkeiten und Perspektiven gleichzeitig den eigenen Kurs zu finden.

Ja, Solidarität ist spätestens seit Corona das Gebot der Stunde. Da kann schon einmal vergessen werden, dass Freiwilligkeit und Selbstverwirklichung ebenso wichtige Grundsätze sind. Als jemand, der den Dienst an der Waffe verweigerte und stattdessen Zivildienst leisten musste, weiß ich, wie sehr so eine Pflichtzeit den eigenen persönlichen sowie beruflichen Interessen und Wünschen entgegenstehen kann. Dabei wird jungen Menschen in dieser individualistischen und nach Erfolg strebenden Gesellschaft doch schon früh eingetrichtert: Geh deinen Weg, verdien Geld, mach Karriere, steig auf, verwirkliche dich selbst – und zwar zügig, damit du so schnell wie möglich (auch in solidarischem Sinne) in die Sozialkassen einzahlst!