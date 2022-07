Der ParitĂ€tische Gesamtverband hat die Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen begrĂŒĂŸt und weitere Schritte gefordert. Man sei "heilfroh", dass sich die GrĂŒnen im Streit um das Moratorium durchgesetzt hĂ€tten, sagte HauptgeschĂ€ftsfĂŒhrer Ulrich Schneider t-online. Dies dĂŒrfe aber nur der Anfang sein. "Nach unserer festen Überzeugung gehören die Hartz-IV-Sanktionen restlos abgeschafft", sagte Schneider: "Sie sind ein Relikt ĂŒberkommener schwarzer PĂ€dagogik, mit denen man Menschen wirklich nicht helfen kann." Sein Verband, werde nun "sehr genau beobachten, ob das Moratorium lĂŒckenlos umgesetzt wird", kĂŒndigte Schneider an. Man habe "einschlĂ€gige Erfahrungen" mit den Jobcentern gemacht.

"Keine Belege, dass Sanktionen sich positiv auswirken"

Auch der Sozialverband VdK fordert, die Sanktionen komplett abzuschaffen. Das Moratorium sei ein "wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagte VdK-PrĂ€sidentin Verena Bentele t-online. Der nĂ€chste Schritt mĂŒsse aber "die dauerhafte Abschaffung" sein. "Sanktionen in der Grundsicherung kĂŒrzen das Lebensnotwendige und machen soziale Teilhabe unmöglich", so Bentele weiter: "Sie bestrafen und drohen, wo Respekt, Hilfe und UnterstĂŒtzung notwendig sind. Es gibt keine Belege dafĂŒr, dass Sanktionen sich positiv im Sinne einer nachhaltigen und langfristigen Eingliederung der UnterstĂŒtzten auswirken."