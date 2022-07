Nord Stream 1: Wartung läuft an – Gasabschaltung hat begonnen

L├Ąsst Russland den Gashahn zu?

Laut Bundesnetzagentur finden die Arbeiten nicht direkt an der Leitung, sondern an den Verdichterstationen, etwa in Lubmin statt. Die Arbeiten sollten unter normalen Umst├Ąnden im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden k├Ânnen, hie├č es von der Beh├Ârde. In der Vergangenheit wich die Dauer der Arbeiten teilweise leicht von der angesetzten Zeit ab.