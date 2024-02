Hybride Attacken sollen Druck auf die Demokratien aufbauen. Dieser Druck soll dazu führen, dass die Politik in den Ländern irgendwann selbst Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte anzweifelt, aussetzt, beschädigt. Die Demokratie soll sich selbst abschaffen. Das bedeutet für die Antwort darauf, um bei dem Beispiel zu bleiben: Hätte die europäische Politik nicht so ein riesiges Problem mit Geflüchteten, wäre es nicht so leicht für Putin gewesen, die EU damit zu erpressen.