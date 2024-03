Aktualisiert am 02.03.2024 - 03:52 Uhr

Eine weitere Fregatte der Sachsen-Klasse soll ins Rote Meer geschickt werden, als Ablösung. Sie hat Spezialausrüstung an Bord

Nach Informationen der "Kieler Nachrichten" kreuzte die "Hamburg" zuletzt in der Ostsee, die Besatzung habe vor kurzem ein spezielles Trainingsprogramm absolviert. Dieses beinhaltete das Löschen von Bränden an Bord sowie die Behebung von Leckagen. Außerdem soll es eine weitere Ausbildung an den Waffensystemen gegeben haben.