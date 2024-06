"Dann könnte man den Laden dichtmachen"

Wenn das wirklich so wäre, könnte man den Laden dichtmachen. Eine Truppe aus 180.000 Soldatinnen und Soldaten sollte nicht in der Lage sein, 20.000 weitere aufzunehmen? Ein Militär, das nicht fähig ist, um ein Zehntel aufzuwachsen? Auf neun käme ein Zehnter hinzu: Natürlich geht das! Nur eben nicht nach Schema-F. Die Ukraine hatte 200.000 Soldaten und ist jetzt notgedrungen bei knapp einer Million.

Diese Probleme kann man lösen, wenn man will. Vielleicht nicht im Ein-Mann-Stuben-Standard, den Ministerin von der Leyen damals eingeführt hat. Litauen baut jetzt innerhalb von zwei Jahren die gesamte Infrastruktur für eine deutsche Kampfbrigade, die dann übrigens nicht mehr Kasernen in Deutschland belegen wird.

Kontrovers diskutiert wurde bereits im Vorfeld, wie verpflichtend das Modell sein wird. Die Pflicht beschränkt sich nun darauf, dass junge Männer den Fragebogen abgeben müssen und auch zur Musterung gehen, falls sie vorher ihre Bereitschaft erklärt haben und eingeladen werden. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn sie trotz realer Bedrohungen am liebsten nichts verändern würde?

In unserer Gesellschaft wäre die Wiederbelebung der Wehrpflicht absolut mehrheitsfähig. Deshalb ist jemand wie Boris Pistorius auch so populär. Gegen Widerstände hat er vor allem in der Regierung und den Koalitionsfraktionen zu kämpfen.

Dass wir zu viele Offiziere und zu wenige Mannschaften haben. Eine kriegstüchtige Armee kann nicht vor allem aus IT-Spezialisten und Stabsoffizieren bestehen, sondern braucht auch die klassischen 'boots on the ground'. Was Sie in der Ukraine in großen Umfang kämpfen sehen, ist Infanterie. Davon haben wir viel zu wenig. Zeit- und Berufssoldaten werden üblicherweise zu Spezialisten, zu Unteroffizieren, Feldwebeln, Offizieren. Aber man braucht auch wieder Kämpfer, Mannschafter, Wehrdienstleistende, die 12 oder 15 Monate ausgebildet werden, bei der Truppe bleiben und dann in die Reserve gehen. Aber eben nicht nur 5.000.