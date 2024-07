Die Luftwaffe hat bei einer großen Militärübung in Alaska erstmals mit dem US-Raketenwerfer Himars trainiert. Deutsche Soldaten flogen das Waffensystem der US-Streitkräfte in einem Transportflugzeug vom Typ A400M auf einen Feldflugplatz, auf dem unter anderem die Zerstörung einer gegnerischen Flugabwehrstellung geübt wurde, wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte. Der Einsatz fand im Rahmen der Militärübung "Arctic Defender" statt.

Bisher "größte und herausforderndste Verlegung"

Über 30 Kampfjets, Hubschrauber, Transport- und Tankflugzeuge werden bis Mitte August an insgesamt fünf einzelnen Übungen in Alaska ("Arctic Defender"), Japan ("Nippon Skies"), Australien ("Pitch Black"), Indien ("Tarang Shakti 1") und auf Hawaii ("RIMPAC") teilnehmen. Die Luftwaffe spricht von der bisher "größten und herausforderndsten Verlegung". In Alaska werden Luftkriegsoperationen unter Nato-Standards trainiert. An der Übungsserie sind auch die französische und die spanische Luftwaffe sowie das Gastgeberland USA beteiligt.