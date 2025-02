Spionage aus Russland? Drohnen über Bundeswehr-Basis: Patriot-Stützpunkt ausspioniert

Von t-online , jha Aktualisiert am 09.02.2025 - 07:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Patriot-Luftabwehrsysteme in Polen: In Husum werden ukrainische Soldaten an dem Raketensystem ausgebildet. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Die Bundeswehr hat mehrmals vergeblich versucht, Drohnen über einem sensiblen Standort abzuwehren. Hinter der Spionage könnte Russland stecken, heißt es.

Ein Luftwaffen-Stützpunkt an der Nordsee, auf dem auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden, ist nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) mutmaßlich Zielscheibe eines großangelegten Spionageversuchs mit Drohnen gewesen. Vom 9. bis 29. Januar sei es an der Basis in Schwesing bei Husum zu "sechs Sicherheitsvorkommnissen" mit professionellen Drohnen unbekannter Herkunft gekommen, zitierte das Blatt am Sonntag aus einem als Verschlusssache eingestuften Lagebericht an das Bundesverteidigungsministerium.

"Es wird wegen Spionageverdachts ermittelt", heißt es demnach in dem internen Bericht. Im schleswig-holsteinischen Schwesing befindet sich das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen. Dort werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen ausgebildet, von denen Deutschland bisher vier Startgeräte und drei komplette Luftverteidigungssysteme und Flugkörper an das angegriffene Land geliefert hat.

Abwehrmaßnahmen versagt

Bei dem mutmaßlichen Spionageversuch wurden laut der "SZ" offenbar besonders professionelle Drohnen eingesetzt. "Die gesichteten Mehrflügler schwebten mit eingeschalteten Positionslichtern minutenlang auf der Stelle", zitiert das Blatt aus dem Lagebericht. Dabei versagten die Abwehrmaßnahmen der Bundeswehr. Es sei vergeblich versucht worden, die Drohnen mittels Störsendern und anderem Gerät von ihrem Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen. Aufgrund der Wirkungslosigkeit der Abwehrmaßnahmen sei davon auszugehen, dass es sich nicht um handelsübliche, sondern um spezialisierte Drohnen handle.