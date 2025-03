"Kill Switch" für F-35: USA können F-35-Kampfjet mit Knopfdruck lahmlegen

Allerdings besitzen die USA offenbar eine sogenannte "Kill Switch"-Option für die Jets, sie können diese also aus der Ferne einsatzuntauglich machen. Davor hatte zunächst der ehemalige Leiter des französischen Militärgeheimdienstes, Christophe Gomart, in einem Interview mit der Zeitung "Le Point" gewarnt.

Nun äußert sich auch Joachim Schranzhofer, Kommunikationschef beim Rüstungskonzern Hensoldt in der "Bild": "Der 'Kill Switch' in der F-35 ist mehr als nur ein Gerücht. Viel einfacher geht’s aber über das Missionsplanungssystem, dann bleibt der Flieger gleich am Boden." Demnach ist es unwahrscheinlich, dass die USA den Jet mit einem Knopfdruck lahmlegen. Doch wenn sie Missionsplanungen unmöglich machen, wären die Jets ebenfalls in ihrer Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt.