"Die Debatte lenkt vom eigentlichen Problem ab"

Pro

Ja, so rückt sie in die Mitte der Gesellschaft.

Lange graue Mäntel, Flecktarnuniformen, Marschmusik – es waren ergreifende, würdevolle Bilder, die die Bundeswehr am Mittwochabend beim Zapfenstreich zum Ende des Afghanistan-Einsatzes bot.

Dass das nicht alle so sehen, mag kaum überraschen in einem Land, das sich ob seiner Historie viel darauf einbildet, sein Militär so gut es geht zu verstecken. Aus der Zeit gefallen sei das Format und überhaupt: Erinnern Uniformierte mit Fackeln nicht an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte?

Mitnichten, im Gegenteil. Paraden, Gelöbnisse, Zapfenstreiche, wie jene am Mittwochabend, sollte es viel öfter geben – und zwar bewusst vor dem Reichstag.

Nirgends sonst lässt sich besser zeigen, dass Deutschland eine Parlamentsarmee hat, die dem Primat der Politik folgt. Keine andere Kulisse symbolisiert besser, wo die Bundeswehr stehen sollte: In der Mitte der Gesellschaft, anerkannt und geachtet statt marginalisiert und totgeschwiegen.

Nicht erst seit dem Aus für die Wehrpflicht vor zehn Jahren gilt: Der Staatsbürger in Uniform muss sichtbarer werden in Deutschland. Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen den Rückhalt in der gesamten Bevölkerung – schon allein deshalb, damit sich das Personal der Bundeswehr aus allen Schichten und sozialen Milieus speist und ihr niemand vorwerfen kann, eher Rechte anzusprechen.