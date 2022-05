Umgesetzt werden soll so die Ank├╝ndigung massiver Aufr├╝stung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die er am 27. Februar im Bundestag machte. Scholz hatte gesagt, der Bundeshaushalt werde das Sonderverm├Âgen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Von nun an w├╝rden Jahr f├╝r Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Verteidigung investiert. Daraus ergab sich Deutungsspielraum dar├╝ber, ob 100 Milliarden plus zwei Prozent gelten oder beides quasi verrechnet werden solle.