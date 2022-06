Der Bundestag hatte am Freitag den Weg fĂŒr das Sonderprogramm fĂŒr die Bundeswehr freigemacht. Mit dem Geld soll in den nĂ€chsten Jahren eine bessere AusrĂŒstung fĂŒr die StreitkrĂ€fte angeschafft werden. Die zusĂ€tzlichen Investitionen sollen auch dafĂŒr sorgen, dass Deutschland zumindest im Durchschnitt mehrerer Jahre das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfĂŒllt, also mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung steckt.