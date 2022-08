Verfassungsschutz-Präsident: "Extremistische Strömungen" in AfD erstarkt

Parteichefin kritisiert Verfassungsschutz

Den Verweis auf die Einschätzung des Verwaltungsgerichts Köln lies Weidel nicht gelten. Dieses hatte dem Verfassungsschutz bescheinigt, dass dieser ausreichende Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei vorgelegt habe. Weidel antwortete darauf mit einer Anspielung auf den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, der vor dem Wechsel nach Karlsruhe für die CDU im Bundestag gesessen hatte. Beim Verfassungsgericht gebe es einen ehemaligen CDU-Abgeordneten, "der über die Gesetze heute als Richter entscheiden soll, über die er vorher entschieden hat", kritisierte Weidel. "Also, das gibt es auch in keinem anderen westlichen Land, dass sie diese Vermischung der Gewaltenteilung haben."

Auf Fragen dazu, wer darüber entscheide, war und was als rechtsextrem sei und wer nicht, sagte Weidel: "Das muss der Wähler letztendlich entscheiden." Der Wähler und der Einzelne in der Bundesrepublik Deutschland sei der Souverän.

Weidel: Ukraine-Krieg ist "völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands"

Im Sommerinterview wurde die AfD-Chefin auch auf die umstrittene Position ihrer Partei in Bezug auf den russischen Krieg gegen die Ukraine angesprochen. Die AfD lehnt die Sanktionen gegen Russland ab. Innerhalb der Partei wurde über die richtige Reaktion auf den Angriff Russlands heftig diskutiert. "Erstmal ist das in unserer Partei und auch in der Fraktion völlig unstrittig, dass es sich hierbei um einen völlig völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine handelt", sagte Weidel. "Und wenn etwas Anderweitiges geäußert wird, dann ist das nicht Fraktions- oder Parteilinie in dieser Frage". Auf Fragen zu russlandfreundlichen Wortmeldungen aus ihrer Partei sagte die AfD-Chefin: "Natürlich gibt es Konsequenzen. Aber das klären wir intern."