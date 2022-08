Robert Habeck geht bei Steuerplänen auf Konfrontationskurs zu Lindner

Aktualisiert am 12.08.2022 - 17:20 Uhr

Die Ampel-Koalition ist sich uneinig – besonders in sozialen Fragen. Wirtschaftsminister Habeck kritisiert die Entlastungspläne von Finanzminister Lindner deutlich.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht auf Konfrontationskurs zu Steuerplänen von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Die kalte Progression ist für viele Menschen ein Ärgernis, klar. Aber die Frage ist, welches Problem müssen wir in diesem Herbst prioritär lösen? Reiche Haushalte und Menschen mit geringeren Einkommen zahlen die gleichen hohen Energiepreise. Nur: Reiche können das verkraften. Wer wenig verdient, nicht. Wir sollten also nach dem Prinzip handeln, dass kleinere Einkommen absolut mehr profitieren als hohe. Wir müssen einen demokratischen Konsens sozialpolitisch absichern."

Habeck sagte, man werde sich in der Koalition über eine politische Logik unterhalten müssen. "Ich sehe nicht, wie wir in dieser Situation vertreten können, dass diejenigen, die weniger Unterstützung brauchen, absolut mehr entlastet werden. Wenn man sich darauf verständigen könnte, dann kann man sich über die Instrumente noch fachlich die Karten legen. Und es gibt auch ein Datum, mit dem das verbunden ist: der 1. Oktober." Ab dann soll die staatliche Gasumlage gelten. "Die Stadtwerke stellen ihre Rechnungen. Da muss zeitgleich ein Entlastungspaket vorliegen", so Habeck.