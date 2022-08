Umfrage: Grüne fast gleichauf mit Union

Die Grünen gewinnen weiter an Zustimmung. In einer neuen Umfrage rücken sie dicht an die Union heran, die SPD bleibt abgeschlagen.

Die Grünen sind einer neuen Umfrage zufolge der Union in der Gunst der Wähler dicht auf den Fersen. In dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer steigert sich die Regierungspartei um einen Punkt auf 25 Prozent und liegt damit nur noch knapp hinter der Union, die wie in der Vorwoche auf 26 Prozent kommt. Die SPD bleibt unverändert bei 18 Prozent. Die FDP mit sechs und die Linke mit vier Prozent verlieren demnach jeweils einen Punkt, die AfD kommt auf elf Prozent (plus eins).