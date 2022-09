CDU und Linke kritisieren Entlastungspaket, CSU sieht auch Positives

Aktualisiert am 05.09.2022 - 14:46 Uhr

Zur wirtschaftlichen Lage soll an diesem Freitag und Samstag beim CDU-Parteitag in Hannover ein Leitantrag des Vorstands vorgelegt werden. Czaja bekräftigte die Forderung nach einem Aus für die vorgesehene Gasumlage, die sozial ungerecht sei. Es bestehe die Sorge, dass es "ein Wutwinter" werde.

Söder sieht auch positive Punkte in Entlastungspaket

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich beim traditionellen politischen Frühschoppen des Gillamoos-Volksfests im bayerischen Abensberg zunächst lobend. "Da geht vieles in die richtige Richtung", sagte er in seiner Rede. So werde manche Ungerechtigkeit beseitigt, etwa durch die geplanten Hilfen für Rentner und Studenten.