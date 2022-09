Linksfraktion vertagt Wagenknecht-Showdown

Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sagte am Dienstag, sie höre auch viel Zuspruch für Wagenknecht. Zudem sei ihre Kritik an den Russland-Sanktionen von Parteitagsbeschlüssen gedeckt. So sieht das auch der Abgeordnete Christian Leye: "Natürlich müssen wir über die Folgen der Sanktionspolitik sprechen. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, welcher mit dem Rücken an der Wand steht und die schwerwiegenden Folgen nicht tragen kann."

Amira Mohamed Ali: Bei einer Pressekonferenz sagte die Fraktionsvorsitzende, dass es in der Partei auch Zuspruch für Wagenknecht gebe. (Quelle: IMAGO/Christian Spicker)

Kompromissvorschlag der Fraktionsspitze angenommen

In der Fraktionssitzung am Dienstag prallten die Lager aufeinander. Wagenknecht, die nach Darstellung ihrer Kritiker nur noch selten in den Sitzungen auftaucht, ließ sich online zuschalten. Zur Debatte stand ein Antrag von acht Abgeordneten, die Auftritte wie den von Wagenknecht künftig unterbinden wollen – also Reden, die nicht die Parteilinie spiegeln.

Es war quasi eine Kampfansage per Geschäftsordnungsantrag. Doch zogen die Antragsteller zurück, als keine Mehrheit in Sicht war. Beschlossen wurde dann eine entschärfte Version, die nicht auf Wagenknecht Bezug nahm. Alle Beteiligten schienen erleichtert, dass es nicht zum Äußersten kam.

Riexinger: "Das ploppt immer wieder auf"

Doch dürfte das Problem auch diesmal nur vertagt sein. "Dieser Konflikt geht schon sechs, sieben Jahre so", sagt Bernd Riexinger, ehemaliger Parteichef und einer der acht Antragsteller. "Das ploppt immer wieder auf." Schon in der Migrationspolitik vertrat Wagenknecht eine eigene Linie, dann in der Corona-Politik.

Im Bundestagswahlkampf fuhr sie der eigenen Partei mit einem kritischen Buch in die Parade. Nach dem jüngsten Bundesparteitag im Juni höhnte sie über die frisch gewählten Parteivorsitzenden: "Never change a losing team." Laut Riexinger habe man "eine ganz gute Grundlage für die Fraktionsarbeit gefunden". Er fügte aber hinzu: "Das muss jetzt erstmal von allen gelebt werden."

Bernd Riexinger: Der ehemalige Parteichef der Linken sieht den Kompromiss als gute Grundlage. (Quelle: Arnulf Hettrich via www.imago-images.de)

Fraktionschefin warnt vor Spaltung von Fraktion und Partei

Vor der Sitzung hatte Mohamed Ali vor einer Spaltung ihrer Fraktion und Partei gewarnt. Diese herbeizureden, sei unverantwortlich, sagte sie. Sie bedauere die Austritte prominenter Mitglieder aus der Linken. "Das ist eine Situation, die hochbrisant ist, und mit der wir umgehen müssen."

Sie sehe es als ihre Verantwortung als Fraktionsvorsitzende, die Fraktion zusammenzuhalten, sagte Mohamed Ali – fügte aber hinzu: "Nun sind wir eine komplizierte Partei, das sind wir immer schon gewesen, und wenn ich eine Formel dafür hätte, wie man dafür sorgt, dass jetzt nur noch Dinge geschehen, die uns in Einigkeit erstrahlen lassen, hätte ich es schon gemacht. Habe ich aber leider nicht."