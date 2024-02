Aktualisiert am 04.02.2024 - 09:50 Uhr

Die derzeitigen Umfragewerte für die FDP sehen derzeit schlecht aus, die Liberalen müssen um den Einzug in den nächsten Bundestag bangen. Einige Institute sehen sie bei vier Prozent. Das scheint auch CDU-Chef Friedrich Merz zu besorgen. In seinem wöchentlichen Rundbrief spricht er zwar von der FDP als Wunschpartner, zeichnet aber ein ganz anderes Szenario einer neuen Regierungskoalition.

"Die AfD wird es sicher nicht sein, sie steht als rechtsradikale Partei außerhalb jedes denkbaren Spektrums für uns", schreibt Merz. So blieben nur SPD , Grüne und die FDP übrig. Mit der FDP ließe sich eine "bürgerliche Koalition am ehesten" verwirklichen. Allerdings hat Merz Zweifel: "Fraglich ist aber, ob sie als Partei überlebt."

CDU-Chef will Dreier-Koalition vermeiden

Solle Lindner in der Koalition bleiben, wolle die CDU um die Stimmen von dessen Wählern kämpfen. "Jede Stimme an die FDP wäre dann eine verschenkte und verlorene Stimme für einen Politikwechsel in Deutschland" meint der Chef der Christdemokraten. Sie müsste aber selbst im Falle eines Wiedereinzugs zu "ihren liberalen Grundüberzeugungen" zurückkehren.