Vor der Ministerpräsidentenkonferenz Ost haben mehrere ostdeutsche Regierungschefs die Politik der Bundesregierung kritisiert. Die Menschen in Deutschland seien unzufrieden, sagten sie. Olaf Scholz (SPD) kommt am Dienstag nach Lutherstadt Wittenberg, um auf der Konferenz über die drängendsten Themen zu beraten.

Kritik von Parteifreundin Schwesig

"Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass die Menschen in Ostdeutschland sehr unzufrieden sind", sagte auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ein Grund dafür sei auch die dürftige Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. So kämen Krankenhäuser außerhalb städtischer Ballungsräume nicht auf ausreichende Fallzahlen und könnten deshalb bestimmte Behandlungen nicht mehr durchführen. Das Klinikum Neubrandenburg bietet deshalb keine Versorgung von Extremfrühchen an und in Rostock steht das Leber-Transplantationszentrum vor dem Aus.