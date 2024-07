CDU-Chef Friedrich Merz hat sich gegen die Kritik an seinem Mitflug im Eurofighter-Kampfjet verteidigt. Merz sagte im ARD-"Sommerinterview", er sei stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss und "eingeladen worden von der Luftwaffe, so wie viele andere vorher auch." Er wolle zukünftig auch Einladungen zur Marine und zum Heer annehmen, diese seien in der konkreten Planung. "Ich wollte mich wirklich von der Einsatzfähigkeit, in diesem Falle der Luftwaffe, überzeugen – über der Ostsee, und das ist eine der neuralgischen, empfindlichsten Stellen im Augenblick im Konflikt mit Russland. Und das war genau richtig."