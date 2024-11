Die Union gewinnt in der Wählergunst dazu. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für "Bild am Sonntag" erhebt, klettert das Bündnis aus CDU/CSU auf 32 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Zuletzt erreichte die Union in einer Insa-Umfrage Mitte September einen höheren Zustimmungswert (33 Prozent). Vergangene Woche hatte die Union der "BamS"-Umfrage noch leicht verloren.