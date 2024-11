Die AfD hat in Leuna mit einem Blumenkranz für Aufsehen gesorgt. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

In Sachsen-Anhalt sorgt die AfD mit einem Blumenkranz am Volkstrauertag für Aufsehen. Die Partei fühlt sich dagegen missverstanden.

Die AfD-Fraktion in der Stadt Leuna in Sachsen-Anhalt hat am Volkstrauertag einen Blumenkranz mit der Aufschrift "Für Führer, Volk und Vaterland – Warum?" niedergelegt. Das berichten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der "Spiegel".