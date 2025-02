Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel hat sich mehrmals mit einem hochrangigen chinesischen Diplomaten besprochen. Die Treffen fanden in der Privatresidenz des chinesischen Botschafters in Berlin statt. Über die konkreten Inhalte ist nichts bekannt. Weidel bestätigte die Besuche.

Gegenüber der "Bild" sagte sie, dass sie sich mit dem damals noch im Amt befindlichen chinesischen Botschafter Wu Ken "vielleicht so einmal im Dreivierteljahr" ausgetauscht habe. Quellen in der AfD sprechen gegenüber "Bild" jedoch von monatlichen Begegnungen.

Sie habe eine Einschätzung bekommen wollen, wie Peking die Lage in der Ukraine zusammen mit Russland sehe, so Weidel. Mit dem neuen Botschafter Deng Hongbo, der seit Mitte 2024 im Amt ist, habe sie sich aber bislang nicht getroffen.

Weidel wird in China als Star gefeiert

Weidel hat eine besondere Beziehung zu China, weil sie mehrere Jahre in Schanghai und Peking lebte und auch Chinesisch spricht. Sie studierte in China, soll Beraterin für die Bank of China gewesen sein, so die "Bild". In den sozialen Medien in dem asiatischen Land wird sie als Star gefeiert und auch "Eiserne Lady" genannt.