Grüne wollen Gesetzänderungen von Union und SPD nicht zustimmen

Aktualisiert am 10.03.2025 - 12:30 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2025 - 12:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Grünen wollen den von Union und SPD vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen nicht zustimmen. Das haben die Spitzen von Fraktion und Partei in einer Pressekonferenz verkündet. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, erklärte, dass die Partei bereit sei, im neuen Bundestag über eine grundlegende Reform der Schuldenbremse zu verhandeln. Doch der aktuelle Vorschlag von Friedrich Merz greife zu kurz.

CDU , CSU und SPD hatten in ihren Sondierungen für eine Koalition vereinbart, die Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben zu lockern und ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur zu schaffen.

Dröge sagte, Union und SPD wollten eine Schatzkiste schaffen mit Spielgeld, um es in Steuerentlastungen zu stecken, in eine Reform des Agrardiesels und eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Infrastruktur käme dabei zu kurz. Außerdem sei der Partei der Klimaschutz sehr wichtig, auch dieser käme in dem Finanzpaket zu kurz.