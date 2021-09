"Unwürdige Einlassung"

Lauterbach verärgert von Kubicki

22.09.2021, 17:08 Uhr | MaM, t-online

Von einer Äußerung des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki in einem Interview sieht sich Karl Lauterbach angegriffen. Der SPD-Gesundheitsexperte schießt zurück.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist sauer auf Wolfgang Kubicki. In den Sozialen Medien kursiert ein Zitat des FDP-Politikers, das lautet: "In meiner Stammkneipe nennen sie einen wie Karl Lauterbach Spacken". Lauterbach postete daraufhin einen erbosten Tweet.

Für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags sei eine solche Äußerung "eine unwürdige Einlassung", so Lauterbach. Auch er wisse, was über Kubicki gesagt wird, würde jedoch noch mediale Präsenz erreichen, ohne Kollegen zu beleidigen.

"Spacken" oder "Dumpfbacke"

Die Aussage Kubickis stammt aus einem Interview mit der "Bild". In Textform verkürzte diese das Zitat Kubickis stark. In dem vollständigen Gespräch sagte Kubicki, er "schätze den Kollegen Karl Lauterbach sehr". Zwar hätten sie "in der Pandemiefrage" – Lauterbach aus medizinischer Sicht, Kubicki aus juristischer Sicht – "in weiten Teilen völlig unterschiedliche Auffassungen", doch trotzdem sei er "einer der wenigen, mit denen man wirklich intensiv darüber diskutieren kann". Kubicki sei zudem "immer begeistert", wenn Lauterbach sage, dass er eine neue Studie gelesen habe.

Auf die Frage, wie die Leute in seiner Stammkneipe auf Lauterbach reagierten, antwortete Kubicki dann: "Nicht positiv". Auf die Nachfrage, was man dort über Lauterbach sage, entgegnete Kubicki: "Also man würde im Norden so sagen "Spacken" oder "Dumpfbacke"." Das würden sie dann so am Tisch sagen, aber auch nicht nur im Norden, erklärte Kubicki, "das weiß Karl Lauterbach auch".