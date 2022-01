Vorsitzender der Werte-Union

AfD wählt CDU-Mann Otte als Bundespräsidentenkandidat

Die AfD hat den umstrittenen CDU-Politiker Max Otte als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Das Manöver sorgt auch für Ärger in der Werte-Union, denn Otte ist ihr Vorsitzender.

Die AfD hat den Vorsitzenden der ultrakonservativen Werte-Union, Max Otte, als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Das berichteten unter anderem "Spiegel" und "Zeit online". In einer Telefonkonferenz des Bundesvorstands mit den Landeschefs habe sich eine Mehrheit für den CDU-Mann entschieden.

Laut "Spiegel" wurde Otte von dem AfD-Chef Tino Chrupalla nominiert. Sein Co-Vorsitzender Jörg Meuthen habe sich dagegen gestellt. Im Bundesvorstand habe es bei dem Votum zwei Enthaltungen, sechs Stimmen für Otte und vier gegen ihn gegeben. Unter den Landesvorsitzenden stimmten den Berichten zufolge 14 für seine Kandidatur, zwei dagegen.

In der CDU dürfte die Aufstellung für Unruhe sorgen, die Partei hat keinen eigenen Kandidaten für die Wahl nominiert, sondern unterstützt den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter-Steinmeier (SPD). Gegen den wird Otte in der Bundesversammlung am 13. Februar kaum eine Chance haben, denn Steinmeiers Kandidatur wird neben SPD und Union auch von den Grünen und der FDP unterstützt. Auch die Linke hat mit Gerhard Traber einen Gegenkandidat aufgestellt.

Maaßen steigt aus der Werte-Union aus

Zudem hatte sich auch die Werte-Union für Otte ihren Vorsitzenden als Kandidaten ausgesprochen. Laut "Zeit online" hieß es in einem mittlerweile gelöschten Tweet: "Werte-Union schlägt Friedrich Merz vor, den Neuanfang zu nutzen und einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen + WerteUnion schlägt Prof. Dr. Max Otte vor +". Die Mitteilung gehe auf mehrere Vorstandsmitglieder der Werte-Union zurück, die namentlich genannt werden. Otte sei aber nicht darunter, schrieb "Zeit Online" unter Berufung auf eine interne Mail, die der Redaktion vorliege.

Dazu meldete sich auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auf Twitter zu Wort: Er habe nun die Werte-Union verlassen. Der in Thüringen gescheiterte CDU-Bundestagskandidat hatte schon nach der Wahl Ottes zum Bundeschef der Werte-Union im Mai 2021 erklärt, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Nun schrieb Maaßen, die Nominierung Ottes und dass der Vorstand dies dulde, sei für ihn "völlig inakzeptabel".

Otte soll der AfD nahe stehen

Die Werte-Union mit nach eigenen Angaben rund 4.000 Mitgliedern sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Die CDU hat insgesamt rund 400.000 Mitglieder, rund 140.000 sind es bei der CSU.

Schon die knappe Wahl Ottes als Vorsitzender hatte innerhalb der Werte-Union großen Streit ausgelöst. Denn Otte wird schon länger eine Nähe zur AfD nachgesagt. Der Fondsmanager war noch bis Januar 2021 Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung gewesen. Anfang Juni sagte Otte, dass er vor vier Jahren verkündet habe, er persönlich wähle die AfD, habe daran gelegen, dass er Kanzlerin Angela Merkel nicht habe wählen können. Das sei aber vier Jahre her und Merkel trete nicht mehr an. Das Thema sei abgeschlossen.