Als Gründer des parteiinternen "Flügel", der radikale Kräfte aus allen Bundesländern vereinte, hat Höcke der AfD außerdem maßgeblich die Strukturen beschert, die dazu führten, dass die Partei seit März auch auf Bundesebene als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Zwar ist der "Flügel" inzwischen aufgelöst, aber die Netzwerke lebten weiter, die "Flügelmänner und -frauen" seien weiter in rauer Zahl in der Partei, so der Verfassungsschutz. Experten sagen: Sie sind schon lange in der Überzahl.