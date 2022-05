Der Wahlsonntag in Schleswig-Holstein lief ├Ąu├čerst erfolgreich f├╝r Daniel G├╝nther. Nun will seine CDU offenkundig eine Zweitauflage der Jamaika-Koalition anbahnen ÔÇô obwohl auch Zweierb├╝ndnisse m├Âglich w├Ąren.

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein will Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther eine neue Koalition mit Gr├╝nen und FDP schmieden ÔÇô obwohl f├╝r seine CDU ein Zweierb├╝ndnis reichen w├╝rde. Er wolle die Erfolgsgeschichte der vergangenen f├╝nf Jahre fortsetzen, sagte der als Wahlsieger bejubelte G├╝nther am Mittwochabend in Kiel auf einem kleinen Parteitag der Landes-CDU. Daf├╝r bekam er deutliche R├╝ckendeckung von den 75 Delegierten: Sie applaudierten lange stehend; eine Diskussion blieb aus.