Die Grünen profitieren in den Umfragen weiter von ihrer Regierungsbeteiligung – und überholen sogar den großen Ampelpartner SPD. Die Führung in aktuellen Umfragen hat allerdings eine Oppositionspartei inne.

Die Grünen sind in der neuen Umfrage des ZDF-Politbarometers an der SPD in der Wählergunst vorbeigezogen. Während die Kanzlerpartei nur noch auf 22 Prozent (minus drei Punkte) kommt, können die Grünen umgekehrt um drei Prozentpunkte zulegen und erreichen nun 24 Prozent.