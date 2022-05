Aktualisiert am 25.05.2022 - 16:57 Uhr

Er ließ sich darüber aus, Migranten zu "vergasen", die AfD-Fraktion feuerte ihn deswegen fristlos. Nun aber kehrt Christian Lüth zurück in die Dienste der Partei – angeblich mit einer Mission.

Er sprach darüber, Migranten wahlweise "vergasen" oder "erschießen" zu lassen – und verlor unter anderem deswegen seinen Job. Nach nicht einmal zwei Jahren aber kehrt Christian Lüth, ehemaliger Sprecher der AfD sowie der Fraktion, wieder in den Bundestag zurück. Das berichtet "Zeit Online". Auch gegenüber t-online bestätigen Quellen die heikle Personalie. Der Fraktionsvorstand, der sich noch vor wenigen Monaten mit vielen Worten öffentlich von Lüth distanzierte, hat nun offenbar kein Problem mehr mit der Rückkehr.

Demnach hat der Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk den bestens vernetzten Lüth eingestellt. Lüth selbst bestätigte auf Anfrage von "Zeit Online" seinen neuen Job, wollte sein künftiges Aufgabengebiet aber nicht näher beschreiben. In Kreisen der AfD wird aber spekuliert, dass er sich in den kommenden Wochen darum kümmern soll, Gottschalks Wahl in den Bundesvorstand abzusichern.