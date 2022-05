Nun unternimmt dieser neue Vorstand nach Informationen von t-online erste Schritte, um Kalbitz in die Partei und an die Spitze zur├╝ckzubringen. In einem Antrag f├╝r den vom 17. bis 19. Juni in Riesa stattfindenden Bundesparteitag fordert der Brandenburger Landesvorstand das Ende f├╝r das Auftrittsverbot. Kalbitz sei ein "freier Mann ohne Eintr├Ąge im polizeilichen F├╝hrungszeugnis, weiterhin Mandatstr├Ąger f├╝r die AfD und Mitglied in der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg", hei├čt es in dem Papier. F├╝r Insider der Partei ist es das klare Signal: Der Landesverband will Kalbitz zur├╝ck in der AfD.