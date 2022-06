Chrupalla teilt gegen CDU aus – und ignoriert eigene Probleme

Chrupalla betonte in seiner Rede vor der Wahl: "Wir sind keine zweite FDP und wir sind auch keine zweite CDU. Wir wollen CDU und FDP ĂĽberflĂĽssig machen." Nur mit einem vagen Satz ging er auf Probleme der Partei ein, um dann zu betonen, dass die AfD an ihnen keine Schuld habe. "Die Altparteien haben sich nicht auf unseren patriotischen Kurs zubewegt." CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete er als "grĂĽnen Wolf im schwarzen Schafspelz". Ă„nderungen im Kurs kĂĽndigte er fĂĽr die Zukunft nicht an.

Norbert Kleinwächter hingegen forderte einen neuen Stil und eine neue Kommunikation. Er gilt in der Partei als Vertreter eines vermeintlich gemäßigteren Kurses, der sich vor allem an liberale und konservative Wähler richtet. Kleinwächter warnte in seiner Rede vor neuen Freiheitsbeschränkungen durch Lauterbach und "Merkel-Migranten", die ins Land strömten. "Deutschland braucht uns, meine Freunde, und Deutschland braucht uns jetzt", rief er. "Wir haben keine Zeit für den gärigen Haufen."

Norbert Kleinwächter (l) gratuliert Chrupalla (r): Kleinwächter hat die Wahl nicht gewonnen, aber er kann einen Erfolg verbuchen. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-bilder)

Chrupalla ist seit 2019 Bundessprecher

Dass Chrupalla wiedergewählt wird, galt vorab als wahrscheinlich, aber nicht als sicher. Der Sachse steht in der Kritik. Seine Gegner rechnen ihm neun Wahlen in Folge an, bei denen die AfD an Zustimmung verloren hat. Chrupalla verweist auf parteiinterne Querelen und Lagerkämpfe, die der Partei geschadet hätten.

Der 47-jährige Sachse bekleidet den Posten als Parteivorsitzender, der in der AfD "Bundessprecher" genannt wird, seit 2019. Seit 2021 ist er auch Chef der Bundestagsfraktion. Er ist Malermeister und war früher Mitglied der CDU-Jugendorganisation Junge Union, in der AfD gilt er aber inzwischen den radikalen Kräften als nahestehend. Unter anderem Köpfe aus dem inzwischen offiziell aufgelösten, rechtsextremistischen "Flügel" in der AfD sprechen sich für ihn an der Spitze aus. Ihre Netzwerke gelten auch als entscheidend für Chrupallas jetzige Wiederwahl.

Am Freitag bereits hatte der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke einen Antrag auf eine wichtige Satzungsänderung eingebracht, der unter den Delegierten in Riesa die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit fand. Demnach muss die AfD nun nicht von einer Doppelspitze geführt werden, sondern kann auch von einem Parteimitglied allein geführt werden. Spekuliert wird, dass Höcke selbst gerne auf einem der nächsten Parteitage für das Amt als alleiniger Bundessprecher kandidieren möchte.

338 Stimmen gegen Einzelspitze