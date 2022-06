Linken-Politikerin Mohamed Ali: Grüne "Bettvorleger der Rüstungsindustrie"

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, hat zum Beginn des zweiten Tags beim Linke-Bundesparteitag die Gr├╝nen f├╝r ihre Haltung zum Ukrainekrieg hart angegriffen. Die Gr├╝nen seien als "Bettvorleger der R├╝stungsindustrie gelandet" und h├Ątten kein R├╝ckgrat, sagte Mohamed Ali am Samstag in Erfurt. Die Linke stehe daf├╝r, dass sich der "schreckliche Angriffskrieg Putins" nicht ausweite und so schnell wie m├Âglich beendet werde. In diesem Sinne handele die Bundesregierung aber nicht, die auch schwere Waffen liefere.

Parteitag in Erfurt : Wissler appelliert an Linke: "Das m├╝ssen wir ├Ąndern"

Die Linke will am Samstag eine neue F├╝hrung w├Ąhlen, um nach Wahlschlappen, Streit und Sexismus-Vorw├╝rfen wieder Tritt zu fassen. Am zweiten Tag des Bundesparteitags soll neben der Doppelspitze, f├╝r die es zehn Bewerbungen gibt, der gesamte Vorstand neu besetzt werden. Dieser wird wahrscheinlich auch verkleinert. Zudem will die Linke ihre Haltung zu Russland und zum Ukraine-Krieg bestimmen ÔÇô in der Partei sind das sehr umstrittene Themen. Wegen Wahlniederlagen, ├Âffentlichen Auseinandersetzungen und Sexismusvorw├╝rfen steckt die Partei in einer tiefen Krise.