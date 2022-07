Kanzler Olaf Scholz berichtet von Absprache mit seinen Brüdern

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit seinen Br├╝dern eine Absprache getroffen: Keiner ├Ąu├čert sich ├Âffentlich zu dem, was der andere beruflich macht. Das erz├Ąhlte der SPD-Politiker am Montagabend bei einem B├╝rgerdialog in L├╝beck ÔÇô und hielt sich auch daran. Eine Frage nach einem seiner Br├╝der als Arbeitgeber beantwortete Scholz nicht. Viel wichtiger sei die Verabredung aber andersrum ÔÇô dass seine Br├╝der nicht ├╝ber ihn redeten. "Aber ich dann ab und zu auch mal nicht ├╝ber sie."

Scholz zum Ukraine-Krieg: "Ein Fehler w├Ąre ja furchtbar"

Scholz erkl├Ąrte bei der Veranstaltung auch, dass er in der aktuellen Krise nicht viel auf Umfragewerte und ├Âffentliche Kritik gebe. "Das ist eine Zeit, in der es nicht darum geht: Was steht morgen in der Zeitung, wie ist die n├Ąchste Umfrage? Sondern: Was machen wir f├╝r die Sicherheit und was machen wir f├╝r den Frieden in Europa?", so der SPD-Politiker.