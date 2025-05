Fraktion sollte über Ausschluss beraten

Eine offenkundige Lüge

Das ist wohl das Schlimmste. Angesprochen auf seinen Baku-Trip log er zunächst offenkundig. Er sagte wörtlich: Über "private Reisen, die ich unternehme", "zu privaten Dingen" äußere er sich öffentlich nicht. Was er denn "privat" in Baku gemacht habe? "Das ist privat."

Wie kann sich ein Mandats- und Geheimnisträger "privat" – also völlig losgelöst von seiner politischen Arbeit – mit hochrangigen Vertretern des Kremls treffen? War es ein Kegelausflug nach Aserbaidschan? Mit alten Kumpels, billigem Bier und gutem Essen? Wurden Fotoalben herumgereicht vom Angelausflug an der Riviera?

Stegners Eingeständnis

Das räumen Stegner und seine Mitreisenden in einer Stellungnahme am Freitag dann auch gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" ein, in der sie das Offensichtliche schließlich zugeben: "Zu den Grundsätzen guter Außenpolitik gehört es, dass auch und gerade in schwierigen Zeiten von zunehmenden Spannungen, Konflikten und Kriegen, Gesprächskontakte in alle Teile der Welt und auch nach Russland aufrechterhalten werden sollten", heißt es darin. "Politisch Verantwortliche" hätten Kenntnis der Reise gehabt.