Umfrage: SPD rutscht auf tiefsten Wert seit vor der Bundestagswahl

SPD und FDP verlieren weiter an Wählergunst. Die Grünen können als einzige Ampelpartei zulegen.

Die Regierungsparteien SPD und FDP verlieren einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD nur noch auf 18,5 Prozent der Stimmen.